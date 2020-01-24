Таллин, , 01:51 — REGNUM Популярная игра Disco Elysium эстонской студии ZA/UM получила «хардкорный» режим True Detective («Настоящий детектив») и новые функции. Об этом 24 января сообщил журнал PC Gamer.

По имеющейся информации, геймеры столкнутсья с тем, что главный герой получит новые специфические возможности. Ему придётся чаще сталкиваться с провалами, быть беднее, дорожить своей одеждой, продумывать действия более тщательно и при этом действовать быстрее.

«Это не предназначено для начинающих детективов, которые еще не знакомы с Мартинёзом (район города в игре — ИА REGNUM), — написали разработчики, — это для офицеров, готовых сгореть в дикой авантюре».

С обновлением Disco Elysium также получит поддержку ультрашироких мониторов, а поклонники — FLAC-файлы саундтрека, новые «обои» для рабочего стола и обновления в арт-буклет.

Ранее ИА REGNUM сообщило: создатели игры рассказали о том, какие произведения искусства и явления культуры вдохновили их на её разработку.

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