Пекин, , 01:37 — REGNUM В общей сложности семь блокбастеров, которые должны были выйти на больших экранах Поднебесной отложены в связи с эпидемией нового коронавируса, вызывающего пневмонию, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Такие фильмы как «Детектив из Чайнатауна 3», «Затерянные в России», «Скачок» и «Легенда об обожествлении» должны были стартовать на Китайский Новый год. Однако, из соображений безопасности, просмотр фильмов в кинотеатрах, которые являются местами массового скопления людей, был приостановлен.

Отметим, что согласно последним данным уже более 600 человек заразились новым коронавирусом в Китае. Число погибших достигло близится к двумя десяткам, первый случай смерти был зафиксирован также за пределами города Ухань провинции Хэбэй.

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