Хагендра играет на молитвенном барабане — мадале. Так Хагендра проводит свой досуг
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Сергей Строителев,
24 января 2020, 13:00 — REGNUM Хагендра Тапа Магар вырос в небольшом, но очень красивом непальском городе Покхара, находящемся на берегу живописного озера. Каждый сезон тысячи туристов приезжают полюбоваться на него. В смысле, на озеро, про Хагендру знают в основном местные. Хагендра появился на свет в провинции Баглунг 14 октября 1992 года, и при рождении его вес составлял всего 600 граммов. Родители восприняли появление такого ребенка как чудо.
Хагендра
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра-малыш. Тогда еще диагноз поставлен не был
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Несмотря на все проблемы, семья у Хагендры дружная
Сергей Строителев © ИА REGNUM
В доме Магаров на стене висит фотография: Хагендра с родителями (они справа) и руководителями местной организации, которая курировала семью, пока Хагендра носил звание самого маленького мужчины в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2011 году титул перешел к достигшему совершеннолетия филиппинцу Джунри Балавингу, рост которого 59,93 см. Позже родители узнали, что кураторы забирали себе 95% выручки от публичных выступлений Хагендры. Но парень не в обиде: говорит, что благодаря им удалось посетить Китай, где ему очень понравилось.
Хагендра в своей любимой шляпе за обедом с семьей. Обед аскетичный, как и у большинства непальских семей, — рис с похлебкой из бобов
Сергей Строителев © ИА REGNUM
На барабане Хагендру научил играть его старший брат Ашок
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Ашок не только играет с братом на музыкальных инструментах, но и оберегает и защищает его, если это требуется
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Когда семья собирается за столом, отец Хагендры пьет пиво, а Хагендра ловит свет через цветное стекло. Хагендра пробовал пиво, но даже полстаканчика оказалось много
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра с соседкой
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра с папой прикорнули после обеда
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра в лучах утреннего солнца
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Любое появление Хагендры на публике — событие в жизни местных. В толпе отцу приходится нести Хагендру на руках, попутно отгоняя зевак с телефонами и фотокамерами. Однако люди настроены добродушно. Хагендре дарят подарки, пожимают руку, просят благословения или просто кричат: «Привет, Маленький Будда!». Так прозвали Хагендру в Покхаре. Парень не против такого внимания и всегда готов пожать пару сотен рук. Он очень быстро устает от этого, но даже в этом случае никому не отказывает.
Отец несет Хагендру к магазинчику с одеждой на местном рынке
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра с братом в автобусе
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Если есть свободные места в общественном транспорте, Хагендра занимает одно, однако в час пик, родственники держат его на руках — непальские автобусы очень суетные, парня просто затопчут
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Отец держит Хагендру на руках в автобусе
Сергей Строителев © ИА REGNUM
У Хагендры редкий вид карликовости — примордиальный нанизм, то есть первичный, врожденный. Причины патологии неизвестны, но родителям они и не важны — в такой религиозной стране, как Непал, не принято отказываться от детей с отклонениями. Папа и мама верят, что ребенок послан им богами. Они проводят много времени с Хагендрой и любят его ничуть не меньше второго сына — 16-летнего Ашока (его рост в норме). Родительская любовь и защита позволяют Хагендре быть уверенным в себе и с юмором смотреть на жизнь.
Хагендра в своей любимой футболке
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Мать помогает Хагендре переодеться
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Отец и Хагендра внутри дома
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Отец часто играет с сыном. Они проводят время как друзья
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра с отцом
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра занимается армрестлингом с отцом. Всегда выигрывает Хагендра
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра с отцом
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра обожает чай с молоком. После обеда он долго пьет этот напиток и ведет размеренную беседу с соседями и братом
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Для человека с ростом пятимесячного ребенка даже домашний питомец может быть опасен. Однако кот по кличке Кэт живет в семье Магар уже восемь лет и уважает маленького хозяина. С другими животными сложнее: Хагендра рассказывает, что его не раз кусали уличные собаки, приходилось делать прививки от бешенства.
Хагедра дурачится с ножницами. У парня очень легкий характер
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра внутри жилища. Вся семья живет в небольшой комнате размером 20 квадратов
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Из дома Хагендры есть выход в небольшой сад
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра в саду. Растения кажутся огромными деревьями по сравнению с ним
Сергей Строителев © ИА REGNUM
В саду семьи также расположена огромная бочка с водой, из которой умывается вся семья
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Водные процедуры
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Каждые выходные Хагендру с братом и отцом можно встретить в местном храме Тал Барахи, расположенном на острове посреди озера Пхева. Колокола, в которые звонят все посетители храма, будто специально установлены под рост Маленького Будды. Дома же каждое утро Хагендра сам проводит пуджу — ритуал поклонения богам — и благословляет родных, нанося им краской на лоб тилаки (священные точки).
Хагендра с тилакой на лбу, ее ставят во время утренней пуджи (молитвы) и дают благословение на весь день
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра с матерью во время утренней пуджи
Сергей Строителев © ИА REGNUM
В доме у Хагендры есть алтарь. И именно Хагендра ухаживает за этим важным уголком. Чистит статуэтки богов, меняет цветы
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра кормит голубей в самом главном храме Покхары Барахи. Он построен в честь Варахи — одной из инкарнаций Вишну. Вишну, наряду с Брахмой и Шивой, является одним из представителей Триады божеств
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Храм построен на острове посередине озера Фева. Семья любит посещать это место в выходные
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Для получения благословения нужно пройти вокруг алтаря и позвонить во все колокола. Ашок помогает брату
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендру благословляют в храме Барахи
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Толпа собирается везде и всюду, где появляется Хагендра. Это радует семью, но также и быстро утомляет
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра в храме Барахи
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра помогает матери с готовкой
Сергей Строителев © ИА REGNUM
У Хагендры есть кумир — Раджеш Хамал, или Великий Актер, — такое прозвище дали звезде непальцы за вклад в национальный кинематограф. Хагендра изучил практически всю фильмографию Хамала, восхищается его внешностью и человеческими качествами — актер много занимается благотворительностью. А еще Хагендре нравятся длинные волосы Раджеша, и он отращивает такие же.
Хагендра с портретом любимого актера
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Утренняя растяжка
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Мужские игры
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Определенно Хагендра сильнее. Никто не ставит это под сомнение
Сергей Строителев © ИА REGNUM
При скромном финансовом положении семьи Магар Хагендра — обладатель солидного гардероба. Одежда и обувь обходятся дешево: все вещи детские, покупаются на рынке. К тому же Маленький Будда часто получает подарки от продавцов — взамен на благословение.
Хагендра с матерью едет в такси на рынок. Случается это довольно редко — так как это дороже, чем автобус. Хагендра смотрит на суету снаружи из окна
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Когда в Покхаре по вечерам отключают электричество, Хагендра любит сидеть на кровати со свечкой. Сидит подолгу, думая о чем-то своем. Жизнь людей с его заболеванием, как правило, коротка. Редко кто доживает до сорока.
Иногда в доме Хагендры отключают свет. Парень сидит и долго смотрит на свечу
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Или устраивает театр теней
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Впрочем, соотечественник Хагендры Чандра Бахадур Данги, которого в 2012 году заметили и признали самым низкорослым мужчиной в мире, умер в сентябре 2015 года в возрасте 75 лет. Его рост составлял 56,4 сантиметра.
Хагендра с любимой шляпой
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Мама собирается разбудить Хагендру
Сергей Строителев © ИА REGNUM
История этого паренька из Покхары показывает духовность и наивность непальцев, их доброту. Однако, к сожалению, проявляется она не везде и не всегда. К примеру, больные лепрой и ВИЧ-положительные люди, особенно женщины, подвергаются жутким гонениям и испытаниям, так как считаются проклятыми.
Хагендра с семьей по время прогулки по озеру Фева
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра с отцом на побережье озера
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра с отцом на побережье озера
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хагендра на побережье озера Фева
Сергей Строителев © ИА REGNUM
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