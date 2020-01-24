24 января 2020 | Время чтения 5 мин

Хагендра играет на молитвенном барабане — мадале. Так Хагендра проводит свой досуг Сергей Строителев © ИА REGNUM

Сергей Строителев, , 13:00 — REGNUM Хагендра Тапа Магар вырос в небольшом, но очень красивом непальском городе Покхара, находящемся на берегу живописного озера. Каждый сезон тысячи туристов приезжают полюбоваться на него. В смысле, на озеро, про Хагендру знают в основном местные. Хагендра появился на свет в провинции Баглунг 14 октября 1992 года, и при рождении его вес составлял всего 600 граммов. Родители восприняли появление такого ребенка как чудо.

Хагендра Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра-малыш. Тогда еще диагноз поставлен не был Сергей Строителев © ИА REGNUM Несмотря на все проблемы, семья у Хагендры дружная Сергей Строителев © ИА REGNUM

В доме Магаров на стене висит фотография: Хагендра с родителями (они справа) и руководителями местной организации, которая курировала семью, пока Хагендра носил звание самого маленького мужчины в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2011 году титул перешел к достигшему совершеннолетия филиппинцу Джунри Балавингу, рост которого 59,93 см. Позже родители узнали, что кураторы забирали себе 95% выручки от публичных выступлений Хагендры. Но парень не в обиде: говорит, что благодаря им удалось посетить Китай, где ему очень понравилось.

Хагендра в своей любимой шляпе за обедом с семьей. Обед аскетичный, как и у большинства непальских семей, — рис с похлебкой из бобов Сергей Строителев © ИА REGNUM

На барабане Хагендру научил играть его старший брат Ашок Сергей Строителев © ИА REGNUM Ашок не только играет с братом на музыкальных инструментах, но и оберегает и защищает его, если это требуется Сергей Строителев © ИА REGNUM

Когда семья собирается за столом, отец Хагендры пьет пиво, а Хагендра ловит свет через цветное стекло. Хагендра пробовал пиво, но даже полстаканчика оказалось много Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра с соседкой Сергей Строителев © ИА REGNUM Хагендра с папой прикорнули после обеда Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра в лучах утреннего солнца Сергей Строителев © ИА REGNUM

Любое появление Хагендры на публике — событие в жизни местных. В толпе отцу приходится нести Хагендру на руках, попутно отгоняя зевак с телефонами и фотокамерами. Однако люди настроены добродушно. Хагендре дарят подарки, пожимают руку, просят благословения или просто кричат: «Привет, Маленький Будда!». Так прозвали Хагендру в Покхаре. Парень не против такого внимания и всегда готов пожать пару сотен рук. Он очень быстро устает от этого, но даже в этом случае никому не отказывает.

Отец несет Хагендру к магазинчику с одеждой на местном рынке Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра с братом в автобусе Сергей Строителев © ИА REGNUM

Если есть свободные места в общественном транспорте, Хагендра занимает одно, однако в час пик, родственники держат его на руках — непальские автобусы очень суетные, парня просто затопчут Сергей Строителев © ИА REGNUM Отец держит Хагендру на руках в автобусе Сергей Строителев © ИА REGNUM

У Хагендры редкий вид карликовости — примордиальный нанизм, то есть первичный, врожденный. Причины патологии неизвестны, но родителям они и не важны — в такой религиозной стране, как Непал, не принято отказываться от детей с отклонениями. Папа и мама верят, что ребенок послан им богами. Они проводят много времени с Хагендрой и любят его ничуть не меньше второго сына — 16-летнего Ашока (его рост в норме). Родительская любовь и защита позволяют Хагендре быть уверенным в себе и с юмором смотреть на жизнь.

Хагендра в своей любимой футболке Сергей Строителев © ИА REGNUM

Мать помогает Хагендре переодеться Сергей Строителев © ИА REGNUM

Отец и Хагендра внутри дома Сергей Строителев © ИА REGNUM Отец часто играет с сыном. Они проводят время как друзья Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра с отцом Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра занимается армрестлингом с отцом. Всегда выигрывает Хагендра Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра с отцом Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра обожает чай с молоком. После обеда он долго пьет этот напиток и ведет размеренную беседу с соседями и братом Сергей Строителев © ИА REGNUM

Для человека с ростом пятимесячного ребенка даже домашний питомец может быть опасен. Однако кот по кличке Кэт живет в семье Магар уже восемь лет и уважает маленького хозяина. С другими животными сложнее: Хагендра рассказывает, что его не раз кусали уличные собаки, приходилось делать прививки от бешенства.

Хагедра дурачится с ножницами. У парня очень легкий характер Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра внутри жилища. Вся семья живет в небольшой комнате размером 20 квадратов Сергей Строителев © ИА REGNUM Хагендра Сергей Строителев © ИА REGNUM

Из дома Хагендры есть выход в небольшой сад Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра в саду. Растения кажутся огромными деревьями по сравнению с ним Сергей Строителев © ИА REGNUM

В саду семьи также расположена огромная бочка с водой, из которой умывается вся семья Сергей Строителев © ИА REGNUM Водные процедуры Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра Сергей Строителев © ИА REGNUM

Каждые выходные Хагендру с братом и отцом можно встретить в местном храме Тал Барахи, расположенном на острове посреди озера Пхева. Колокола, в которые звонят все посетители храма, будто специально установлены под рост Маленького Будды. Дома же каждое утро Хагендра сам проводит пуджу — ритуал поклонения богам — и благословляет родных, нанося им краской на лоб тилаки (священные точки).

Хагендра с тилакой на лбу, ее ставят во время утренней пуджи (молитвы) и дают благословение на весь день Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра с матерью во время утренней пуджи Сергей Строителев © ИА REGNUM

В доме у Хагендры есть алтарь. И именно Хагендра ухаживает за этим важным уголком. Чистит статуэтки богов, меняет цветы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра кормит голубей в самом главном храме Покхары Барахи. Он построен в честь Варахи — одной из инкарнаций Вишну. Вишну, наряду с Брахмой и Шивой, является одним из представителей Триады божеств Сергей Строителев © ИА REGNUM Храм построен на острове посередине озера Фева. Семья любит посещать это место в выходные Сергей Строителев © ИА REGNUM

Для получения благословения нужно пройти вокруг алтаря и позвонить во все колокола. Ашок помогает брату Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендру благословляют в храме Барахи Сергей Строителев © ИА REGNUM Толпа собирается везде и всюду, где появляется Хагендра. Это радует семью, но также и быстро утомляет Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра в храме Барахи Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра помогает матери с готовкой Сергей Строителев © ИА REGNUM

У Хагендры есть кумир — Раджеш Хамал, или Великий Актер, — такое прозвище дали звезде непальцы за вклад в национальный кинематограф. Хагендра изучил практически всю фильмографию Хамала, восхищается его внешностью и человеческими качествами — актер много занимается благотворительностью. А еще Хагендре нравятся длинные волосы Раджеша, и он отращивает такие же.

Хагендра с портретом любимого актера Сергей Строителев © ИА REGNUM

Утренняя растяжка Сергей Строителев © ИА REGNUM

Мужские игры Сергей Строителев © ИА REGNUM Определенно Хагендра сильнее. Никто не ставит это под сомнение Сергей Строителев © ИА REGNUM

При скромном финансовом положении семьи Магар Хагендра — обладатель солидного гардероба. Одежда и обувь обходятся дешево: все вещи детские, покупаются на рынке. К тому же Маленький Будда часто получает подарки от продавцов — взамен на благословение.

Хагендра с матерью едет в такси на рынок. Случается это довольно редко — так как это дороже, чем автобус. Хагендра смотрит на суету снаружи из окна Сергей Строителев © ИА REGNUM

Когда в Покхаре по вечерам отключают электричество, Хагендра любит сидеть на кровати со свечкой. Сидит подолгу, думая о чем-то своем. Жизнь людей с его заболеванием, как правило, коротка. Редко кто доживает до сорока.

Иногда в доме Хагендры отключают свет. Парень сидит и долго смотрит на свечу Сергей Строителев © ИА REGNUM

Или устраивает театр теней Сергей Строителев © ИА REGNUM

Впрочем, соотечественник Хагендры Чандра Бахадур Данги, которого в 2012 году заметили и признали самым низкорослым мужчиной в мире, умер в сентябре 2015 года в возрасте 75 лет. Его рост составлял 56,4 сантиметра.

Хагендра с любимой шляпой Сергей Строителев © ИА REGNUM

Мама собирается разбудить Хагендру Сергей Строителев © ИА REGNUM

История этого паренька из Покхары показывает духовность и наивность непальцев, их доброту. Однако, к сожалению, проявляется она не везде и не всегда. К примеру, больные лепрой и ВИЧ-положительные люди, особенно женщины, подвергаются жутким гонениям и испытаниям, так как считаются проклятыми.

Хагендра с семьей по время прогулки по озеру Фева Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра с отцом на побережье озера Сергей Строителев © ИА REGNUM Хагендра с отцом на побережье озера Сергей Строителев © ИА REGNUM

Хагендра на побережье озера Фева Сергей Строителев © ИА REGNUM

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