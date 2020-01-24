Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Мобильный сервис обмена сообщениями Snapchat в рамках сделки с телеканалом NBC получит эксклюзивные права на показ видео летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом 24 января сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что NBC выпустит более 70 видеоэпизодов для Snapchat, что примерно в три раза больше, чем было выпущено в рамках прошлого аналогичного соглашения между компаниями. Во время игр зрители смогут ежедневно смотреть по четыре оригинальных шоу.

Напомним, подобные сделки Snapchat и NBC уже заключали ранее: в связи с трансляцией летних Олимпийских игр 2016 года и зимней Олимпиады 2018 года.

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