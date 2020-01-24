Ростов-на-Дону, , 01:03 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону предостерегли от поездок в китайский город Ухань. В целях предупреждения возможного распространения коронавируса горздрав опубликовал памятку, в которой прописаны меры профилактики опасной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

В частности, горожанам настоятельно рекомендуют «при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию», соблюдать правила гигиены, а также воздержаться от посещения местных рынков, не употреблять сырые продукты и пить исключительно бутилированную воду. Под запрет попали и посещения зоопарков.

При первых признаках ОРВИ специалисты советуют обращаться к медикам. Особенно это касается туристов, вернувшихся из КНР.