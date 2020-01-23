Маунтин-Вью, США, , 23:48 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервисов американской компании Google. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Неполадки наблюдаются в работе как поисковой системы, так и почтового сервиса Gmail и видеохостинга YouTube. Ползователи сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи, у некоторых полностью отсутствует доступ к сайту Google.

Жалобы поступают главным образом от пользователей в США, Латинской Америке и странах Европы. В России о неполадкам сообщают преимущественно жители Москвы.