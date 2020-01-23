Белвью, США, , 22:09 — REGNUM В онлайн-магазине Steam стартовала распродажа, приуроченная к празднованию Нового года по лунному календарю. Соответствующая страница была появилась на сайте сервиса и в клиенте сегодня, 23 января.

Каждый день в течение периода распродажи пользователи Steam будут получать от сервиса красный конверт с жетонами, которые можно потратить на новогоднем ночном рынке. На нём будут продаваться анимированные фоны профиля, визуальные эффекты чата, стикеры и многое другое.

Кроме того, геймерам, которые планируют активно приобретать игры, предлагается купить «лунный новогодний купон», который будет действовать на протяжении всей распродажи.

Напомним, в 2020 году празднования Лунного нового года начинается 25 января, а завершится 30 января. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Valve назвала самые полулярные игры декабря 2019 года в Steam.

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