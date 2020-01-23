Женева, Швейцария, 23 января 2020, 21:44 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, сообщили 23 января в организации.
По последним данным, власти Китая официально подтвердили около 650 случаев заболевания коронавирусом, 18 человек с соответствующим диагнозом скончались.
Комитет китайской провинции Хубэй по вопросам здравоохранения сегодня подтвердил первый случай смерти от нового коронавируса за пределами города Ухань.