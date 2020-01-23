Женева, Швейцария, , 21:41 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения считают, что объявлять в мире режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой в Китае нового вида коронавируса и его последующим распространением по миру пока преждевременно. Об этом в ходе брифинга в Женеве по итогам двухдневного заседания комитета заявил его председатель Дидье Уссэн.

«Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность», — сказал Уссэн.

По его словам, члены комитета сообщили главе ВОЗ, что на данный момент «пока ещё не время» объявлять режим ЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде государств уже обнаружены случаи заражения новым видом коронавируса. При этом Россию эпидемия пока что не коснулась. Между тем в китайском городе Ухань местным жителям запретили покидать пределы населённого пункта. В городе не работают общественные организации, закрыты вокзалы и торговые центры.