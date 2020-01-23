Пекин, , 21:26 — REGNUM В видеосервисе коротких музыкальных видео TikTok появится большой каталог музыки от независимых авторов. Об этом 23 января сообщил портал Engadget.

Таким образом, вскоре пользователи сервиса смогут при создании роликов выбирать для них музыкальное сопровождение из достаточно обширной библиотеки.

Это стало возможным благодаря тому, что агентство защиты прав на цифровую продукцию Merlin заключило соглашение с TikTok. В каталоге в том числе будет представлена музыка таких лейблов, как Epitaph и Sub Pop.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики TikTok планируют заняться созданием видеоигр для мобильных устройств. Этот сервис начал свою работу в сентябре 2016 года, он принадлежит китайской компании ByteDance.

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