Варшава, , 20:49 — REGNUM Создател хоррор-игры Observer из польской студии Bloober Team опубликовали тизерное видео, которое может намекать на то, что они работают над созданием сиквела. Ролик был опубликован 23 января на Twitter-странице компании.

https://twitter.com/BlooberTeam/status/1220346216120311808

Видео периодически показывает логотип, под которым размещена надпись «Входящий звонок» (Incoming call), зрители также могут слышать соответствующий периодический звук. Один из внимательных пользователей перевёл код из описания, обнаружив, что надпись гласит: «Даниэль, ты здесь?».

Релиз оригинальной Observer состоялся 15 августа 2017 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК (Windows, MacOS, Linux). Это игра, выполненная в жанре психологического хоррора, действие которой разворачивается в Кракове в 2084 году.

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