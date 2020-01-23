Токио, , 20:26 — REGNUM Стали известный даты проведения чемпионата Pokemon World 2020. Об этом 23 января сообщил портал Comicbook.

Новое мероприятия пройдёт в Лондоне, в павильоне для мероприятий ExCeL с 14 по 16 августа. Издание отмечает, что мероприятие впервые будет проводиться за пределами США. По мнению автора статьи, смена континента связана с тем, что события новой игры Pokemon Sword and Shield проходят в регионе Галар, создатели которого вдохновлялись Великобританией.

Pokemon World Championships — это киберспортивное мероприятие, которое проводится компанией Play! ежегодно с 2016 года. Участие в нём могут принять геймеры, получившие соответствующее приглашение.