Москва, , 19:03 — REGNUM Геноцид евреев в годы Второй мировой войны сравним с гонениями, которые сегодня оказываются на христиан по всему миру. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём приветствии участникам форума форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме, сообщает пресс-служба РПЦ.

Он напомнил о гонениях на христиан, которые в нынешнее время можно наблюдать на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Патриарх с сожалением отметил, что мировое сообщество допустило эти гонения в XXI веке.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что память о Холокосте важна и поныне, поскольку мир стал свидетелем возрождения радикальных течений не только в рамках отдельных террористических движений, но и в масштабах целых государств.