Москва, , 17:25 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в четверг, 23 января, посетила осуждённую за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар.

Как сообщила омбудсмен журналистам, осуждённая не имеет жалоб относительно условий и порядка содержания, а также предоставляемой медицинской помощи.

«Она полностью удовлетворена тем, что здесь обустроено для женщин, содержащихся в следственном изоляторе», — сказала Москалькова.

Он также отметила, что Иссахар «очень воодушевлена» репортажем о встрече президента России Владимира Путина с её матерью.

Напомним, ранее сегодня российский лидер на встрече с матерью Наамы Иссахар заявил, что в Москве учтут позицию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по её делу, и пообещал, что «всё будет хорошо».

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