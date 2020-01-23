Пермь, , 16:50 — REGNUM В пермском аэропорту у пассажирки, прибывшей из Китая с признаками болезни, диагностировали ОРВИ. Подозрения на коронавирус сняты, сообщают СМИ.

Напомним, днем 23 января в пермском аэропорту приземлился самолет, прибывший из Саньи (Китай). Борт встречали медики. Пассажиров задержали в салоне лайнера на 20 минут. После того как бригада скорой помощи вывела женщину из самолета, всех оставшихся граждан проверили с помощью тепловизора, и только потом люди смогли покинуть борт.

Как отмечает портал 59.ru, в медпункте женщину с признаками заболевания осмотрели, дали рекомендации и отпустили домой. Подозрения на коронавирус не подтвердились.

Добавим, в городе Ухань (Китай) отмечена вспышка пневмонии, вызванная новым вирусом из семейства коронавирусов. Информресурсы сообщают, что от инфекции скончались 17 человек, еще около сотни пациентов с новым коронавирусом находятся в критическом состоянии.