Москва, , 16:56 — REGNUM Москва управляется в авторитарном стиле. Об этом 23 января заявил лидер инициативной группы жителей Останкинского района Олег Сулакадзе на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На мероприятии обсуждают перенос части мощностей городской клинической больницы № 40 в Новую Москву, что, по мнению ряда жителей северо-запада столицы, где располагалось медучреждение, является ошибкой, которая ухудшит доступность медицинских услуг.

Ситуация с больницей, по мнению Сулакадзе, является иллюстрацией недостатков в управлении городом.

«Это иллюстрация недостатка в управлении городом, которым является авторитарный стиль управление. Автократ замыкает на себя такое количество вопросов, которые он не может переварить и никому не подконтролен. Отсюда и ошибки, в том числе и чувствительные для граждан», — посетовал общественный деятель.

Сулакадзе высказал мнение, что в Москве не хватает обратной связи с обществом, органами местного самоуправление.

«Никаких инструментов для контроля органов исполнительной власти в городе не предусмотрено», — сказал Сулакадзе.

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