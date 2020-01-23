Сухум, , 16:17 — REGNUM Интенсивность по вождению танков и выполнению учебных стрельб из танковых орудий в 2019 году среди российских экипажей, проходящих службу в Абхазии, повысилась на 10% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) МО РФ.

По данным пресс-службы военного ведомства, в общей сложности механики-водители танков во время учений смогли преодолеть за год пять тысяч километров пути, а экипажи бронемашин выпустили 400 тысяч снарядов и боеприпасов стрелкового оружия.

Сообщается, что каждый экипаж провел около 60 стрельб из танковых орудий. В том числе стрельба велась по движущимся мишеням, которые имитировали атаку танков противника. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов экипажи учились сбивать воздушные цели.