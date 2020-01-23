Париж, , 15:58 — REGNUM Глава государственного учреждения по восстановлению собора Нотр-Дам в Париже Жан-Луи Жоржлин, назначенный президентом страны Эммануэлем Макроном, заявил, что реставрация собора не завершится в 2024 году, сообщает Le Figaro.

«Это не означает, что все будет закончено к сроку, далеко не так. Мы не будем работать небрежно. Мы работаем на века», — заявил Жан-Луи Жоржлин.

Что касается отношений с министерством культуры, Жан-Луи Жоржлин настаивал на том, что государственное учреждение находится «под его контролем».

«Опека не проблема для меня. У нас очень тесные связи, мы работаем с уверенностью», — добавил он, говоря о своих взаимоотношениях с министром культуры Франком Ристером и его сотрудниками.

Жан-Луи Жоржлин также подчеркнул, что проблема свинца «будет рассматриваться рационально» и в соответствии с «трудовым кодексом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жан-Луи Жоржлин, отвечающий за реконструкцию собора Нотр-Дам в Париже, попросил зарплату 14 000 евро в месяц.

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