Москва, , 15:50 — REGNUM Официальный представитель японской марки Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 82 641 автомобиля Toyota и Lexus из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H), которые были проданы с декабря 2015 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе», — говорится в сообщении.

Эта неисправность может привести к проникновению воды с антигололедными реагентами в нагревательный элемент, что, в свою очередь, может стать причиной короткого замыкания и возгорания.

Сообщается, что японская компания совершенно бесплатно проведет все необходимые работы по устранению дефекта.

Ранее компания Toyota из-за проблем с подушками безопасности начала отзывную кампанию по всему миру 3,4 млн машин. Подушки безопасности в отзываемых моделях могут не сработать во время аварии.

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