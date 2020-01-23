Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM У молодого человека, который по прибытию в аэропорт «Пулково» из Китая обратился за медицинской помощью и был доставлен в Боткинскую больницу, врачи обнаружили наличие вируса парагриппа 3 типа. Об этом сообщает 23 января комитет по здравоохранению Петербурга.

По состоянию на 15:00 мск, в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» находятся трое больных, прибывших из КНР с признаками респираторной инфекции. Их состояние оценивается как удовлетворительное, все получают необходимое лечение. Состояние двоих пациентов, госпитализированных в клинику 22 января, остается стабильным. Они получают лечение от ОРВИ.

«У гражданина РФ лабораторные анализы показали наличие вируса парагриппа 3 типа. Клинический материал от больных также направлен на исследование в сертифицированную вирусологическую лабораторию референс-центра Роспотребнадзора», — пояснили в комздраве.

Третья пациентка, гражданка КНР, была доставлена в больницу в четверг из отеля с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации организма.

«Лабораторная диагностика выявила у нее грипп типа А. Пациентка получает противогриппозное лечение», — отметил собеседник агентства.

Добавим, вирусом парагриппа человека типа 3 HPIV-3 чаще всего человек заболевает весной. Он может вызвать пневмонию и бронхит у детей и взрослых с ослабленным иммунитетом. Эти болезни в общем не отличаются от болезней, вызываемых респираторным синцитиальным вирусом (сезонным), но часто менее серьезны.

Читайте ранее в этом сюжете: Третий человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге