София, , 15:45 — REGNUM Прокуратура Болгарии выдвинула обвинения в покушении на убийство против трёх граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба болгарской прокуратуры.

Отмечается, что обвинения были выдвинуты в связи с расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления граждан Болгарии — Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В. Т. неизвестным фторорганическим веществом.

Имена граждан РФ, против которых выдвинуты обвинения, не сообщаются. По данным прокуратуры Болгарии, инцидент произошёл в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года в Софии.

Сообщается также, что на каждого из обвиняемых выдан европейский ордер на арест. Помимо этого, был направлен запрос на международный розыск для задержания и экстрадиции обвиняемых.