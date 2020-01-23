София, , 15:54 — REGNUM Обвинение в связи с вероятным отравлением в 2015 году болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева предъявила трём гражданам России прокуратура Болгарии. Об этом 23 января сообщается на сайте прокуратуры.

«В связи с продолжающимся под надзором полиции Софии расследованием попытки намеренного отравления Эмилияна Гебрева трем российским гражданам предъявлены обвинения в попытке убийства», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Также указывается, что гражданам России предъявлено обвинение в том, что они, будучи соучастниками, совершили попытку преднамеренного убийства с помощью неопознанного фосфорорганического соединения.