Киев, , 15:29 — REGNUM За последнее десятилетие около 3,8 млн граждан Украины эмигрировали из страны и не вернулись. Об этом заявил министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в ходе пресс-конференции.

«Это люди, которые не вернулись, потому что они остались работниками или по другой причине — это открытый вопрос», — сказал Дубилет.

По его словам, статистика по эмигрировавшим гражданам Украины является открытой.

Дубилет также рассказал, каким образом вёлся подсчёт: по его словам, данные были предоставлены Госстатом Украины, Государственным реестром физических лиц и украинскими мобильными операторами.

Согласно полученным данным, по состоянию на 1 декабря 2019 года на территории Украины находились 37 млн 289 тысяч граждан. Статистика не учитывала тех, кто находится за границей, на территориях ДНР и ЛНР, а также в Крыму.