Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Ещё один турист из Китая госпитализирован в Петербурге с подозрением на азиатский коронавирус. Женщина, которая прибыла в Петербург из Москвы 20 января, почувствовала себя плохо сразу же по прибытии в город на Неве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Как отметила собеседница агентства, на сегодняшний день в Петербурге находятся трое больных с признаками респираторной инфекции, которые прибыли в Петербург из КНР. Состояние всех врачами оценивается как удовлетворительное, по результатам лабораторных исследований у одного из них обнаружен грипп типа А, у двух других пациентов — ОРВИ.

«Клинический материал, который был отобран у трёх больных, направлен на исследование в сертифицированную вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора для того, чтобы исключить новый азиатский коронавирус», — отметила собеседница агентства.

Третий пациент с признаками респираторного заболевания — упомянутая выше туристка из Китая. У неё поднялась температура, она обратилась за медицинской помощью, после чего ее положили в больницу для обследования. У неё и был выявлен грипп А.

Напомним, в КНР отмечена вспышка нового респираторного заболевания, симптомы которого похожи на ОРВИ, однако побороть коронавирус не удаётся.

В среду, 22 января, стало известно, что из аэропорта «Пулково» был экстренно госпитализирован пассажир, прибывший в горд из Китая. Это 23-летний гражданин РФ, который прилетел из Шанхая. Он был госпитализировали в Боткинскую больницу. Помимо этого в клинику был доставлен 20-летний гражданин КНР. Вечером 22 января анализы не подтвердили у туриста опасного заболевания, а утром 23 января также не подтвердился вирус у россиянина. У обоих диагностировано ОРВИ.