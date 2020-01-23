Москва, , 15:25 — REGNUM Министерство природы России внесло предложения в экологическую повестку «Группы двадцати» (G20). Определено два основных блока по проблемам экологии, сообщили в Минприроды.

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Первый блок посвящен проблеме деградации земель и утрате мест обитания, второй — морскому пластиковому мусору. Также предлагается внести на рассмотрение вопросы охраны окружающей среды в масштабах планеты и использование преимуществ инновационных достижений.

Совещание министров по вопросам окружающей среды «Группы двадцати» состоится 14−15 сентября 2020 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Саммит «Группы двадцати» также пройдет в Эр-Рияде 21−22 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 в Осаке (Япония) в июне 2019 года не принял никаких судьбоносных решений, став проходным.

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