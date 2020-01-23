Киев, , 16:00 — REGNUM Киевский суд отпустил под домашний арест подозреваемую в убийстве ивано-франковского бизнесмена Инну Грищенко, сообщило 23 января издание Strana.ua.

По данным журналистов, участницу гражданской войны в Донбассе с позывным «Пума», а также её мужа — Владислава Грищенко с позывным «Буча» судят по делу о неудачном покушении на бизнесмена Михаила Чекурака.

Следствие считает, что «Буча» мог вступить в сговор с группой лиц и намеревался ликвидировать бизнесмена при помощи взрывного устройства, закреплённого на днище автомобиля. «Пуму» обвиняют в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Отметим, что задержанных следственные органы Украины также считают причастными к громкому убийству журналиста Павла Шеремета. Взрывное устройство, заложенное под машину Шеремета, оказалось очень похожим на то, которым хотели убить бизнесмена в Ивано-Франковской области.

В данный момент супруги Грищенко официально являются свидетелями по делу об убийстве журналиста Шеремета, но в дальнейшем могут быть признаны подозреваемыми.

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