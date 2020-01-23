Новосибирск, , 15:17 — REGNUM Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области распространили сообщение, в котором рекомендовало новосибирцам «воздержаться от поездок в соседние регионы, где ожидается ухудшения погодных условий», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На территории Западной Сибири наблюдается ухудшение погодных условий, местами прогнозируются опасные метеорологические явления. Специалисты МЧС России призывают гостей и жителей Новосибирской области быть предельно внимательными, следить за прогнозами и воздержаться от поездок в соседние сибирские регионы», — говорится в сообщении.

По прогнозам, до конца недели в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Томской областях будет идти сильный снег, ожидается усиление ветра, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы, гололедные явления.

На 18:00 (время местное) 23 января из-за метелей и плохой видимости в ряде сибирских регионов ограничено движение на трассах.