Лагос, Нигерия, , 15:15 — REGNUM Власти Нигерии выселили тысячи жителей трущоб Лагоса, оставив многих без крова. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на сообщения местных жителей и очевидцев.

По их словам, сотни представителей военно-морских сил вторглись в залив Тарква и на соседние островные сообщества в лагуне города Лагоса, приказав жителям трущоб покинуть территорию в течение часа.

Руководитель операции военно-морского флота Томас Отуджи заявил, что запланированный снос зданий направлен на борьбу с хищением нефти вдоль трубопроводов, проходящих через прибрежный город.

Мохаммед Занна, житель трущоб и помощник юриста по профессии, сказал CNN, что военные периодически стреляли в воздух, в то время как жители, которые сообщили, что у них не было предварительного уведомления о расселении, пытались найти свои семьи и упаковать свои вещи.

«Все паниковали и упаковывали все, что могли унести. Мужчины стреляли в воздух и кричали, что люди должны уйти», — сказала Занна.

Многие жители стояли в очереди в гавани до наступления темноты, пытаясь найти лодки для перевозки своих семей с острова в город, сообщила Меган Чепмен, директор некоммерческой организации «Правосудие и расширение прав и возможностей», которая помогает бедным общинам. По словам Чепмен, она видела процесс выселения.

«Мы видели десятки лодок, наполненных вещами, и семьи, которые пытались понять, как они собираются покинуть остров. Большинство из них не знали, что делать», — сказала Чепмен.

Как отмечают журналисты, залив Тарква, где проживает не менее 4500 человек, входит в число десятков общин, в которых будет произведен снос трущоб. Доступ ко всем из них возможен только по воде. В некоторых сообществах уже начался снос зданий, передают репортеры.

Отуджи сообщил, что жителям посоветовали покинуть свои поселения еще в декабре 2019 года после того, как власти обнаружили, что большинство домов на островах были построены вдоль трубопроводов. Они также выяснили, что некоторые сооружения в трущобах использовались в качестве маскировки для краж сырой нефти, сказал он.

«Мы нашли по крайней мере 300 нелегально вырытых ям, где добывали и затем продавали нефтепродукты, даже в соседние страны», — сказал Отуджи.

«Они жили там, совершая всевозможные незаконные действия. Для людей опасно жить в районах с нефтепроводами», — добавил он.

Со своей стороны, Чепмен заявила, что власти должны были выселять тех, кто причастен к кражам, вместо того, чтобы выселять невинные семьи в сообществе, в основном населенном рыбаками и ремесленниками.

«Закон не допускает коллективного наказания и полного сноса в качестве меры обеспечения безопасности. Если есть лица, причастные к этой деятельности, закон требует, чтобы эти лица были арестованы и привлечены к ответственности за любое преступление, которое они могли совершить», — сказала Чепмен.

В последние годы власти, ссылаясь на соображения безопасности, принудительно выселяют людей, живущих в прибрежных общинах в Лагосе, городе с населением 21 миллион человек, отмечают репортеры.