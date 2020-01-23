Москва, , 15:11 — REGNUM Московские таксисты отказываются обслуживать туристов из Китая из-за коронавируса. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов.

По данным канала «Московские новости», с проблемами столкнулись китайские туристы, прибывшие в российские аэропорты и пытающиеся воспользоваться услугами такси. Источник поясняет, что некоторые водители соглашаются подвезти иностранцев, однако назначают за работу повышенный тариф.

По сведениям других каналов, в турфирмы поступают жалобы на таксистов от гостей российской столицы из Поднебесной.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском Ухане произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Его симптомы схожи с пневмонией. С городом прервано транспортное сообщение. 22 января состоялось экстренное заседание чрезвычайного комитета Всероссийской организации здравоохранения.