Москва, , 15:08 — REGNUM Россия и Израиль подписали договор о сотрудничестве в области усыновления детей. Это знаменательное событие произошло в рамках визита президента Владимира Путина в Иерусалим, сообщили в Минпросвещения РФ.

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Документ подписали первый замминистра просвещения России Павел Зенькович и министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Государства Израиль Зеэв Элькин.

Договор устанавливает правила усыновления (удочерения) ребенка младше 18 лет. Усыновленный ребенок получает гражданство принимающего государства, но и не лишается гражданства государства происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о заключении договора по усыновлению российских детей велись между странами с 2016 года.

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