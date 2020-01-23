Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM Код международного аэропорта Нур-Султана планируется поменять в апреле 2020 года, сообщили 23 января в пресс-службе министерства индустрии инфраструктурного развития Казахстана.

Подтверждение о смене кода было получено на встрече представителей министерства с региональным руководителем Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) Раймондсом Грунтисом.

Отмечается, что вопросы развития авиасообщения обсуждались на круглом столе в Алма-Ате, в котором приняли участие руководители авиакомпаний стран Туркестана и представителей ИАТА. Участники мероприятия отметили, что для повышения уровня безопасности перелетов необходимы совместные усилия.

Отметим, код ИАТА — это трехбуквенный уникальный идентификатор аэропорта, который присваивается международной ассоциацией. В настоящее время действующий код аэропорта Нур-Султана: TSE.

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