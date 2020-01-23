Москва, , 14:52 — REGNUM Комитет Госдумы в начале февраля обсудит вопрос, связанный с распространением коронавируса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

«Сейчас проходит совещание Всемирной организации здравоохранения по этому вопросу… После региональной недели комитет на первом же заседании рассмотрит, заслушает этот вопрос», — заявил Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Морозов сообщил о готовности всех лабораторий Роспотребнадзора диагностировать коронавирус в экстренном режиме и призвал граждан при первых признаках заболевания не заниматься самолечением.