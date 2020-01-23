Нур-Султан, , 14:48 — REGNUM Бывший директор Государственного академического русского театра им. Горького в Нур-Султане Еркин Касенов подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт театра. Об этом заявил журналистам старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Он отметил, что по данному делу также проходят еще несколько человек. Они подозреваются в подписании незаконных актов выполненных ремонтно-восстановительных работ и хищении 400 млн тенге ($1 млн). В настоящее время следователи продолжают досудебное расследование.

Напомним, ремонт в здании академического русского театра им. Горького начался еще в 2018 году. В настоящее время работы завершены в малом зале театра. Работы в основном здании театра планируется завершить осенью 2020 года.

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