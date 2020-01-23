Пекин, , 14:55 — REGNUM Обращений и просьб о помощи от граждан России, которые находятся в китайском городе Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии нового типа от коронавируса 2019-nCoV, российское посольство в Китае не получало. Об этом 23 января рассказал пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

«Обращений и просьб о помощи от российских граждан, находящихся в городе Ухань и провинции Хубэй, на данный момент не поступало», — приводит ТАСС слова дипломата.

Также он рассказал, что в данное время российское посольство в Китае, к консульскому округу которого относится данный город и провинция, выясняет у властей Китая, какое количество туристов там находится.

Кроме этого, Егоров отметил, что российская дипломатическая миссия следит за ситуацией с новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов призвал при первых признаках коронавируса сразу обращаться к врачам, так как сегодня созданы все условия для диагностики заболевания.