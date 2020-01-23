Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM Аким (глава) района Байконур города Нур-Султана Аскар Есилов подозревается в получении взятки в виде последней модели iPhone. Об этом заявил журналистам старший следователь первого департамента агентства республики по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По его словам, взятку чиновнику дал представитель частной компании в обмен на содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района «Байконур». Отмечается, что подозреваемый признал свою вину.

Напомним, 21 января СМИ Казахстана сообщили о задержании Аскара Есилова по подозрению в получении взятки в виде iPhone 11Pro и денежной суммы в размере 4 млн тенге ($10 595).

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