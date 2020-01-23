Хараре, , 14:37 — REGNUM Вода, поступающая в дома миллионов жителей столицы Зимбабве, Хараре, поступает из водохранилищ, загрязненных опасными токсинами. Об этом передает The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное южноафриканской компанией Nanotech Water Solutions.

По результатам исследования, здоровью 3 миллионов жителей Хараре может угрожать вода, содержащая токсины, которые могут вызывать заболевания печени и центральной нервной системы.

«Основная цель исследования состояла в том, чтобы продемонстрировать окислительную способность диоксида хлора в отношении водорослей (в водохранилищах)… и связанных с ними токсинов, патогенных (вызывающих заболевания) микроорганизмов и других микроорганизмов», — говорится в докладе.

Токсины, как говорится в отчете по исследованию, обнаружены в водорослях основных водохранилищ Хараре, включая озера Чиверо и Маньяме. Исследователи добавили, что неприятный запах и коричневатый цвет воды в Хараре связаны с множеством видов водорослей.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, эти виды водорослей производят опасные токсины в пресной или морской воде. В Агентстве предупредили, что жителям следует избегать зеленой, грязной и плохо пахнущей воды. Новости об отчете привели местных жителей в ярость, сообщила Пришэс Шумба, основательница и координатор Фонда жителей Хараре.

«Жители неоднократно жаловались на сильное зловоние, исходящее из воды, которую власти города Хараре поставляют налогоплательщикам», — заявила она. — «Вода имеет видимые примеси, что вызывает опасения потребителей».

Шумба сказала, что жители живут в страхе заболеть болезнями, вызванными грязной водой, и больше не доверяют городскому снабжению.

«Существует страх заболеть холерой, брюшным тифом и другими смертельными заболеваниями, которые могут быть вызваны этими грязными частицами в городской воде. Город всегда защищал качество своей воды, утверждая, что частицы безвредны, но никто на самом деле не воспринимал их [частицы] всерьез», — добавила Шумба. Со своей стороны, мэр Хараре, Герберт Гомба, защищал качество воды в городе, настаивая на том, что его пить безопасно.

«Это безопасно, согласно отчетам нашей команды качества», — сказал он. «Я уверен, что вы знаете, что мы сталкиваемся с валютными проблемами и что инфраструктура устарела и никогда не предназначалась для такого огромного населения, которое она обслуживает сейчас… Мы прилагаем все усилия, чтобы поставлять больше воды, осуществляя реконструкцию инфраструктуры», — прокомментировал он трудности водоснабжения столицы. По словам Гомбе, городской совет Хараре ежемесячно тратит 3 млн долларов США на химикаты, предназначенные для очистки воды.

Однако жители города продолжают высказывать опасения за свое здоровье.

«Однажды мы все проснемся больными, потому что вы никогда не уверены, даже если вы кипятите воду, что это безопасно. Мы уже обращались в совет, и они даже брали пробы воды, но ничего не было сделано. Становится хуже», — сообщила одна из жительниц города, стоящая в очереди за водой из баков, добавив, что использует водопроводную воду только для стирки.

«Однажды я был госпитализирован после питья водопроводной воды, она грязная и имеет неприятный запах. Конечно, люди умирают медленно, потому что они не знают, что эта вода содержит. Вокруг стекают сточные воды, они попадают в питьевую воду. Как вы думаете, мы в безопасности?» — сообщил другой житель города.