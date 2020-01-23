Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Президент США сделал свой выбор в пользу человеческой культуры и это достойно уважения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 23 января, комментируя сообщения об участии Дональда Трампа в манифестации против абортов.

Ранее в пресс-службе президента США сообщили, что он намерен принять участие в акции, которая состоится в Вашингтоне 24 января. Трамп может стать первым американским лидером, который участвует в подобной манифестации.

«Дональд Трамп — молодец. Это правильное решение, правильный культурный выбор.

Глашатаи «свободы» в США и других странах Запада, а некоторые и у нас, подвергнут его критике, будут говорить о «неотъемлемых правах женщин» и так далее… Но это будет нечестный разговор.

Если кто-то из президентов США и имеет право идти на митинг против абортов, на «Марш за жизнь», то это Дональд Трамп. За годы его правления в США было создано более 7 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы упал ниже 3,5% и стал самым низким в США за последние 50 лет. Нынешний президент США реально ставит задачу, как он подтвердил недавно на Давосском форуме, «не просто концентрировать богатство в руках нескольких человек, но создавать инклюзивную экономику». Другими словами — экономику, которая уравнивает доступ людей к экономической самостоятельности.

В таких обстоятельствах акцент сторонников права женщины на необоснованное медицинскими показателями прерывание беременности потому, что материальные обстоятельства не позволяют стать матерью или увеличить число детей, уходят на второй план (о праве делать аборты просто потому, что «сейчас иметь детей неудобно», я вообще не говорю). Выбор за или против абортов становится не социальным, а культурным выбором.

Таким образом, нынешний президент США сделал свой выбор в пользу человеческой культуры, и это достойно уважения.

Несколько слов в этой связи о нас. В России в контексте тематики абортов часто заводят разговор о традиционных ценностях. Я сам их сторонник. Но вот какая история: в современной Европе число рождений в странах, где якобы сильны традиционные ценности, — Италии, Испании, Греции, Португалии — падает и падает. А вот число рождений в странах Северной Европы, их своего рода «антиподах» по традиционализму, делающих акцент на решении социальных проблем, растёт.

Хороший урок в этом всём есть и для нас», — отметил Михаил Демурин.