Балаклея, Украина, , 14:23 — REGNUM Взрывы на артиллерийском складе возле города Балаклея Харьковской области в 2017 году устроили члены украинского спецподразделения, чтобы скрыть недостачу. Об этом заявил журналист Владимир Бойко, сообщило издание Naspravdi Today.

Следствие установило, рассказал журналист, что 23 марта 2017 года боевики заложили взрывчатку, замаскировав её под огнетушители, а затем уехали в воинскую часть в селе Малиновка Харьковской области, чтобы обеспечить себе алиби.

По его словам, этот факт выяснили ещё во время президентства Петра Порошенко.

«Экс-президенту сообщили, что арсенал подорвали, чтобы скрыть факт хищения боеприпасов на общую сумму около 560 млн гривен, которое выявил аудит в конце февраля 2017 года», — сообщил Бойко.

После доклада Порошенко приказал прекратить дальнейшее расследования обстоятельств ЧП, добавил он.

Напомним, в марте 2017 года, после начала пожара и массовой детонации боеприпасов, украинским властям пришлось эвакуировать население 10-километровой зоны поражения вокруг складов, а также запретить полёты в том районе. СБУ квалифицировала происшествие как диверсию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Россию в организации взрывов на нескольких украинских артскладах, включая арсенал в Балаклее.

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