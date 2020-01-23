Москва, , 14:16 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья оттачивает понятие «никотинсодержащие смеси» для его запрета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«В комитете создана рабочая группа, поступило 115 поправок к законопроекту, который касается электронных средств (доставки никотина в организм) и запрета никотинсодержащих смесей. Сейчас мы оттачиваем терминологию. Было одно совещание рабочей группы, завтра — второе, и мы надеемся, что выйдем на обсуждение», — сообщил Морозов.

Вопрос о судьбе поправок, направленных на запрет оборота в России никотинсодержащих смесей (никпэков), задала в ходе пленарного заседания депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.