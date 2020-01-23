Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Меры по предупреждению распространения в Грузии нового коронавируса, обнаруженного в Китае, было решено принять на заседании 23 января в министерстве здравоохранения Грузии. Об этом рассказал журналистам директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

По словам главы центра, в связи с тем, что опасность проникновения вируса в Грузию минимальна, пока решено ограничиться мерами предупредительного характера. В аэропортах установят баннеры на грузинском, китайском и английском языках, на которых разместят информацию, где находятся ближайшие инфекционные больницы.

Кроме того, Гамкрелидзе обратился ко всем, кто в последние две недели бывал в Китае. Он призвал тех, у кого проявились симптомы респираторного заболевания, обратиться в поликлинику.

Как передавало ИА REGNUM, новый вирус был впервые обнаружен в Китае, в городе Ухань. 22 января по официальным данным, в Китае был зафиксирован 471 случай заболеваний. Погибли от болезни девять человек.