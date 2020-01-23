Москва, , 13:55 — REGNUM Большинство жителей России не собирается сдавать купленные авиабилеты до Китая, однако спрос на такие перелёты снижается. Об этом говорится в исследовании интернет-поисковика авиабилетов Aviasales.

Сотрудники сервиса провели в социальных сетях опрос о том, как пользователи отреагировали на вспышку нового коронавируса в Китае. Из 10 тыс. опрошенных 80% слышали о вирусе, при этом большинство от запланированной поездки в Китай не откажутся. Респонденты восприняли новость о вирусе «как страшилку».

Вместе с тем покупать билеты из России в Китай стали на 10% реже. В 1,5 раза сократился спрос на перелёты до Циндао и Ханчжоу, на 24% — до Пекина, на 13% — до Шанхая. Эти города находятся недалеко от Уханя, где впервые нашли вирус.

При этом выросло количество бронирований билетов до Чанчуня, Хайкоу, Харбина и Саньи — городов в отдалении от Уханя.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января власти Китая приостановили автобусное и водное сообщение с городом Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызываемой новым вирусом 2019-nCoV.

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