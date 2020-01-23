Минск, , 13:46 — REGNUM У приехавшей из КНР в Белоруссию гражданки страны не обнаружена пневмония нового типа, вызываемая коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 23 января сообщает минздрав страны.

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь подтверждает, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована пациентка с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5, кашлем», — говорится в сообщении белорусского минздрава и уточняется, что гражданке был предварительно поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».

Также в беседе с девушкой, выяснилось, что она приехала из Шанхая 20 января и была размещена в отдельном боксе, как все пациенты с неподтверждёнными диагнозами.

«Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно — грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции», — также сообщает Минздрав Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Кении усилило досмотр пассажиров во всех портах страны на предмет наличия у них нового коронавируса из Китая