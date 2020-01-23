Москва, , 13:27 — REGNUM Власти Китая не объявляли вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекцией, чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Читайте также: Китай оперативно уведомил Россию о вспышке нового коронавируса

Он напомнил, что подобных заявлений не было сделано и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом после состоявшегося накануне вечером, 22 января, в Пекине первого заседания комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, созванного в связи с появлением нового вируса.

Также по теме: Власти Китая ввели временный запрет на выезд для жителей города Ухань

«Мы считаем, что комитет по чрезвычайной ситуации ВОЗ сможет на основе фактов провести научный, беспристрастный и обоснованный анализ и сделать справедливые выводы в отношении сложившейся ситуации», — подчеркнул дипломат.

Ген Шуан также добавил, что «китайская сторона будет продолжать поддерживать тесную связь с ВОЗ, другими странами и регионами Гонконга, Макао и Тайваня, своевременно сообщая о вспышке болезни в соответствии с открытостью, прозрачностью и высокой ответственностью за глобальную безопасность в области здравоохранения».

Также в сюжете: Число заболевших новым коронавирусом в КНР превысило 610 человек

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Китае количество людей, которые заболели пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 617. Сегодня, 23 января, ВОЗ продолжит обсуждать необходимость объявления режима ЧС из-за нового коронавируса, выявленного в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Прибывшего из Китая в Пермь пассажира обследовали на коронавирус