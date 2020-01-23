Мадрид, , 13:22 — REGNUM Посол Индонезии в Испании заявил, что страна могла бы поучиться в привлечении туристов, сообщает Antara.

Индонезия приняла участие в ведущей в мире туристической выставке Feria Internacional de Turismo (FITUR), которая проходит в Мадриде с 22 по 26 января в 2020 году.

«Индонезия ежегодно участвует в крупнейшей туристической выставке, чтобы привлечь испанских туристов во время летних каникул», — отметил посол Индонезии.

Известно, что индонезийская кухня очень разнообразна, и кулинария является одной из опор Индонезии в развитии туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство туризма Индонезии совместно с командой Wonderful Indonesia продвигает кулинарное богатство, кофе и традиционные напитки страны на выставке туризма Vakantiebeurs в Нидерландах.

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