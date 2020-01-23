Москва, , 13:00 — REGNUM Система распознавания лиц с 1 января 2020 года работает на большей части Москвы. Об этом 23 января заявил мэр столицы Сергей Собянин на коллегии ГУ МВД по Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не должны стоять на месте, и одно из направлений, которое даст нам новое качество работы — это информационные технологии, которые сейчас внедряются. В прошлом году экспериментировали с системой распознавания лиц. Система показала эффективность. С 1 января вели её в массовом порядке. Городские камеры заменены, и система распознавания лиц внедрена практически по всему городу», — сказал Собянин.

Также мэр Москвы отметил, что до 1 сентября система распознавания лиц будет распространена по всему городу полностью.

«Это значит, что разыскиваемые лица будут распознаваться в метрополитене за считанные доли секунды», — заявил Собянин.

Также при помощи этой системы планируется распознавать криминогенные точки, места скопления мигрантов и торговли наркотиками.

«Чтобы каждый преступник, приезжающий в Москву, знал, что он будет распознан и задержан. И это главная задача, которую мы вместе должны реализовать. Причём не когда-то, а в этом году», — обратился Собянин к сотрудникам полиции.