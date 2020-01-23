Сеул, , 13:00 — REGNUM Южная Корея занимает 39-место в индексе восприятия коррупции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на международную неправительственную организацию Transparency International

Согласно опубликованным данным, за последние два года Южная Корея поднялась в данном рейтинге на шесть ступеней вверх. В 2017 году страна Утренней свежести располагалась на 51-м месте, в 2018 году — на 45-м месте.

Среди 36 стран-членов Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) Южная Корея занимает 23-е место.

Известно, что рейтинг восприятия коррупции возглавили Дания и Новая Зеландия с показателем 87 баллов, за ними следуют Финляндия (86 б.), Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 б.), Норвегия (84 б.), Нидерланды (82 б.), Германия и Люксембург (по 80 б.), Исландия (78 б.). А в самом низу оказались Сомали (9 б.), Южный Судан (179-е место, 12 б.), Сирия (178-е место, 13 б.) и КНДР (176-е место, 14 б.)

Отмечается, что при составлении индекса учитываются опросы экспертов и предпринимателей девяти международных организаций, среди которых Всемирный экономический форум, Всемирный банк, немецкий фонд Bertelsmann, британская Economist Intelligence Unit. Эти исследования анализируют отдельные аспекты — инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, но так или иначе затрагивают вопросы коррупции.