Москва, , 12:55 — REGNUM Мэрии Москвы и столичному ГУ МВД России следует выработать дополнительные меры по контролю за миграционными потоками. Об этом 23 января заявил мэр столицы Сергей Собянин на коллегии ГУ МВД России по Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Собянин напомнил, что поток мигрантов в Москву не уменьшается.

«Нам совместно необходимо выработать меры по предотвращению нарушений в этом секторе. Предлагаю вернуться к поправкам в федеральное законодательство, чтобы у ГУ МВД было больше контроля за въезжающим в нашу страну гражданам, которые сейчас имеют порой больше прав и свобод, чем российские граждане. Так не должно быть», — сказал Собянин.