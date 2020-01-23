Нур-Султан, , 12:55 — REGNUM Сократить рабочий день для сотрудников бизнес-структур и коммерческих организаций в Нур-Султане рекомендовал глава городского департамента по ЧС Бауыржан Сыздыков 23 января в эфире телеканала Atameken Business.

Департамент по ЧС рекомендовал строительным организациям воздержаться от выполнения высотных работ. По словам, главы департамента, в ночь с 22 на 23 января из снежных заносов спасено 19 человек.

Сыздыков призвал жителей города не оставаться равнодушными и помочь коммунальщикам в уборке дворовых территорий. По его словам, количество выпавшего снега вдвое превысило месячную норму.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Нур-Султане отменили занятия для учащихся всех классов, а также для студентов колледжей 1−2 курсов. Кроме того, в международном аэропорту Нур-Султана задержаны десятки авиарейсов.