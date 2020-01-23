Кейптаун, , 12:55 — REGNUM Двадцать один лев и тигр, вывезенные из Гватемалы, прибыли в заповедник дикой природы в ЮАР после того, как члены организации по защите животных Animal Defenders International (ADI) спасли их из цирков латиноамериканской страны. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Зоозащитники заявили, что спасенные животные пережили годы сурового содержания и жестокого обращения.

По информации представителей организации, у животных было плохое состояние, у некоторых из них были подстрижены когти и клыки. По словам зоозащитников, о спасенных львах и тиграх заботились в спасательном центре ADI в ЮАР, пока они не могли быть перемещены в дикую природу.

«Это была самая сложная операция, которую мы когда-либо совершали, — сказал президент ADI Ян Кример. — Существовали серьезные угрозы, как для нас самих, так и для животных и всей операции, и мы должны были бороться в этих условиях».

По словам Кримера, львы и тигры содержались в стесненных условиях, в которых было мало места для движения, и «они недоедали, их кормили только куриными ножками, все они недоразвиты».

Напомним, ранее силами некоммерческой организации аналогичные операции были проведены в Боливии, Перу и Колумбии, в результате чего было спасено около 200 диких животных.