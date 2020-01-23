Нур-Султан, , 12:34 — REGNUM Комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер принимается в Казахстане для предупреждения завоза нового коронавируса из Китая. Об этом 23 января заявил замглавы комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Жандарбек Бекшин, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, специалисты проводят бесконтактную термометрию пассажиров и перевозчиков в аэропортах и вокзалах страны. Акцент делается на лицах, прибывающих из Китая. В республике проверку прошли 13 тыс. человек.

«Случаев выявления инфекции не зарегистрировано», — заявил Бекшин. Он добавил, что 24 января в аэропортах Нур-Султана и Алма-Аты пройдут учения на случай обнаружения больного, инфицированного коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января власти Китая приостановили автобусное и водное сообщение в городе Ухань из-за вспышки коронавируса. Случаи заболевания зафиксированы в США, Японии, Южной Корее, Тайване и КНР.

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